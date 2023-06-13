Zimbabve'den EXPO 2023 ziyareti

Zimbabve Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwzuka öncülüğündeki heyet Onikişubat Belediyesi ve EXPO 2023

alanını ziyaret etti.

Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde 12 Ağustos'ta kapılarını açacak olan Uluslararası EXPO 2023'ün katılımcı ülkelerinden Kahramanmaraş'a ziyaretler hız kesmeden devam ediyor. Hem 6 Şubat depremlerinin ardından taziyelerini iletmek hem de kurdukları bahçede gelinen son noktayı yerinde görmek amacıyla Kahramanmaraş'a gelen Zimbabwe'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwzuka, Zimbabve Ekonomi Müsteşarı Barbara Mukoki ve Zimbabve Büyükelçiliği Politik Danışmanı Dr. Kuda Manganga, ziyaretleri çerçevesinde ilk olarak Onikişubat Belediyesi'ne geldi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'den Zimbabve Bahçesi'ndeki çalışmalarda gelinen son nokta ve hedeflere ilişkin bilgiler alan Zimbabve heyeti, sonrasında ise EXPO 2023 Sergi Alanı'na geçerek çalışmaları yerinde inceledi.

EXPO 2023'ün sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda kente kazandıracağı ivmenin depremin ardından daha da anlamlı hale geldiğine vurgu yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Zimbabve heyetine ziyaretleri için teşekkür ederek," Kendilerinin de bildiği gibi 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ımız çok ciddi bir deprem felaketini yaşadı. 11 ilimizde binlerce kardeşimizi kaybettik, Kahramanmaraş'ımızda ise 12 bin 600 civarında hemşerimiz hayatını kaybettik. Maalesef 400'e yakın da halen bulunamayan vatandaşımız var. Bu sıkıntılı günleri çok güçlü olan devletimizin çabası ve dost ülkelerin desteğiyle aşmaya gayret ediyoruz. Depremi yaşayan 11 ilin içerisinde en hızlı şekilde toparlanıp tekrar hayata dönen il Kahramanmaraş'ımız oldu. Kuşkusuz vefat eden kardeşlerimizi geri getirme imkanımız yoktu ama Kahramanmaraş'ımızın tekrar sosyal hayatını devam ettirebilmesi ve barınma imkanlarını geliştirebilmesi için hem devletimiz hem de yerel yönetimlerimiz tarafından süratle ciddi ve gayretli çalışmalar yapıldı” dedi.

35 ülkenin yanı sıra birçok belediye ve üniversitelerin katılımıyla EXPO 2023'ün Kahramanmaraş'a uluslararası düzeyde değer katacağını dile getiren Başkan Mahçiçek,“Büyükelçimizle beraber bugün EXPO 2023'le ilgili karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk. Kendilerine deprem felaketinden sonra şehrimizin yeniden rehabilite edilmesi ve sosyal hayatının canlandırılması açısından EXPO 2023'ün önemli olduğunu ve 12 Ağustos'ta açılacağını ifade ettik. Ayrıca kendileriyle EXPO 2023 Sergi Alanı'mızdaki çalışmaları yerinde gördük ve sonrasında ise Ticaret ve Sanayi Odamızı ziyaret ettik. Karşılıklı olarak iş birliğimizi ve çalışmaları nasıl çok daha iyi hale getiririz diye istişarelerde bulunduk. Bu çalışmalarda Cumhurbaşkanımızın atadığı Büyükelçimiz Erdoğan Kök'ün de büyük katkısı var. Ülkelerin EXPO 2023'e katılım noktasında çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bir kez daha Zimbabve Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwzuka ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki EXPO 2023, hem ulusal hem de 35 ülkenin katılımıyla uluslararası düzeyde Kahramanmaraş'ımıza değer katacak" ifadelerini kullandı.

"Zimbabve olarak devletimiz ve insanlarımız bütün desteklerini sunmaya hazırlar"

Zimbabve Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwzuka da deprem felaketine rağmen Kahramanmaraş'ı çok güzel gördüklerini belirterek, "Kahramanmaraş'ı şehrinizi ziyaret ettik, depremden sonra bile ne kadar güzel olduğunu gördük. Devletimiz adına Türkiye'ye, sizlere ve vatandaşlarınıza bu yıkıcı depremde kaybettiğiniz tüm insanlarınız için baş sağlığı dileriz. Büyük doğal afetten sonra insanlarınızın bu kadar büyük bir tevekkül içerisinde kalmasını hayranlıkla karşılıyorum. Depremden etkilenen şehirlerin yeniden inşası noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan net bir şekilde ifadelerini belirtmiştir. Bu güzel şehrinize ziyaretimizin amacı da hem şehrinizi görmek hem de yeniden yapılanma sürecinden haberdar olmak. Şehrinizin yeniden inşasıyla alakalı Zimbabve olarak devletimiz ve insanlarımız bütün desteklerini sunmaya hazırlar. Bu nedenle desteğinizi göstermek adına önemli adımlar nasıl atılmalıdır diye burada toplanmış bulunuyoruz. EXPO 2023'de yer almamız da bu desteklerimizden biri olarak görülebilir. EXPO sürecinde şirketlerimiz ve hükümet yetkililerimiz burada bulunarak desteklerini sunacaktır. Bu vesileyle Türkiye'deki şirketlerle ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeyi umut ediyoruz. Özellikle deprem acılarının dindirilmesi için tüm varlığımızı sizler için seferber edeceğiz. Zimbabve'nin Kahramanmaraş'ta bulunmasına vesile olan EXPO 2023'e şimdiden başarılar diliyorum. Tüm değerlerimizle 12 Ağustos'ta yeniden burada olacağımızı belirtiyorum" diye konuştu.