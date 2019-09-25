İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ziraat Türkiye Kupası: Kahramanmaraşspor: 1 - Fatih Karagümrük: 4

Ziraat Türkiye Kupası 3.

Tur karşılaşmasında Kahramanmaraşspor sahasında TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e 4-1 mağlup oldu.



Stat: 12 Şubat


Hakemler: Erkan Engin, Suat Güz, Mehmet Akıncık


Kahramanmaraşspor: Ahmet, Hüseyin (Mesut dk. 84 ?), Nuri, İsmail, Fatih Kamaçi, Cerem, Gökhan (Abdullah dk. 72), İsa, Rıdvan, Recep, Eren (Yasin dk. 66)


Fatih Karagümrük: Bojan, Ajagi, Turgut, Fatih Küçük, Abdullah, Mervan (Murat Sarıgül dk. 89 ?), Ramazan, Çağrı, Barış (Yusuf dk. 90 ?), Maximiliano (Anıl dk. 90 ?), Bülent


Goller: Turgut (dk. 58), Mervan (dk. 67), Maximiliano (dk. 86), Alagia (dk. 90) (Fatih Karagümrük), Yasin (dk. 78) (Kahramanmaraşspor)


Sarı kartlar: Turgut, Mervan (Fatih Karagümrük)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.