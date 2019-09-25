Ziraat Türkiye Kupası: Kahramanmaraşspor: 1 - Fatih Karagümrük: 4

Ziraat Türkiye Kupası 3.
Tur karşılaşmasında Kahramanmaraşspor sahasında TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e 4-1 mağlup oldu.
Stat: 12 Şubat
Hakemler: Erkan Engin, Suat Güz, Mehmet Akıncık
Kahramanmaraşspor: Ahmet, Hüseyin (Mesut dk. 84 ?), Nuri, İsmail, Fatih Kamaçi, Cerem, Gökhan (Abdullah dk. 72), İsa, Rıdvan, Recep, Eren (Yasin dk. 66)
Fatih Karagümrük: Bojan, Ajagi, Turgut, Fatih Küçük, Abdullah, Mervan (Murat Sarıgül dk. 89 ?), Ramazan, Çağrı, Barış (Yusuf dk. 90 ?), Maximiliano (Anıl dk. 90 ?), Bülent
Goller: Turgut (dk. 58), Mervan (dk. 67), Maximiliano (dk. 86), Alagia (dk. 90) (Fatih Karagümrük), Yasin (dk. 78) (Kahramanmaraşspor)
Sarı kartlar: Turgut, Mervan (Fatih Karagümrük)