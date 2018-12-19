Ziraat Türkiye Kupası: Kahramanmaraşspor: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 1

Kahramanmaraşspor, Ziraat Türkiye Kupası 5.
Eleme Turu rövanş maçında Aytemiz Alanyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. İlk maçı 7-2'lik skorla kazanan Alanyaspor, bu sonuçla Son 16 Turu'na yükselen takım olmuş oldu.
Maçtan dakikalar
61. dakikada kullanılan serbest vuruşta, ortaya çevrilen topa Burakcan Kunt'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti.1-0
80. dakikada ceza alanında atağa çıkan Alanyaspor karambolde gerçekleştirdiği pozisyonda Bobo golü kaydeden isim oldu. 1-1
90. dakikada ceza alanının dışından ortaya çevrilen topa İbrahim Koca'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1
Stat: 12 Şubat
Hakemler: Hakan Ceylan, Utku Tunavelioğlu, Kemal Elmas
Kahramanmaraşspor: Emrah, Safa Al, Burak Can Kunt, Hurşit (Ebubekir Berke dk. 90 ?), İbrahim Koca, Yusuf Emre, Burak Şamil Bolat, Lider, İsa, Mehmet Fırat (Süleyman Özdemir dk. 68), Civar, (Emin Aladağ dk. 82 ?)
Yedekler: Özkan Karabulut, Mehmet İncebacak, Abdülkadir Akyıldız, Aytürk Halil
Teknik Direktör: Hayati Soydaş
Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Isaac (Taha Yalçıner dk. 46), Merih, Ceyhun, Maniatis (Villafanez dk. 69), Bobo, Kaan, Hasan Ayaroğlu, Nskala, Welinton, Cenk Ahmet
Yedekler: Efecan Karaca, Barş Başdaş, Yorgo Cavales, Erdinç Mergen, Ufuk Ceylan, Fernandes, İsmail Ünal
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller:Burak Can Kunt (dk. 61), İbrahim Koca (dk. 90) (Kahramanmaraşspor) Bobo (dk. 79) (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Mehmet Fırat (Kahramanmaraşspor), Maniatis (Aytemiz Alayaspor)