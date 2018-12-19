Ziraat Türkiye Kupası: Kahramanmaraşspor: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 1

Eleme Turu rövanş maçında Aytemiz Alanyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. İlk maçı 7-2'lik skorla kazanan Alanyaspor, bu sonuçla Son 16 Turu'na yükselen takım olmuş oldu.

Maçtan dakikalar

61. dakikada kullanılan serbest vuruşta, ortaya çevrilen topa Burakcan Kunt'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti.1-0

80. dakikada ceza alanında atağa çıkan Alanyaspor karambolde gerçekleştirdiği pozisyonda Bobo golü kaydeden isim oldu. 1-1

90. dakikada ceza alanının dışından ortaya çevrilen topa İbrahim Koca'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1

Stat: 12 Şubat

Hakemler: Hakan Ceylan, Utku Tunavelioğlu, Kemal Elmas

Kahramanmaraşspor: Emrah, Safa Al, Burak Can Kunt, Hurşit (Ebubekir Berke dk. 90 ?), İbrahim Koca, Yusuf Emre, Burak Şamil Bolat, Lider, İsa, Mehmet Fırat (Süleyman Özdemir dk. 68), Civar, (Emin Aladağ dk. 82 ?)

Yedekler: Özkan Karabulut, Mehmet İncebacak, Abdülkadir Akyıldız, Aytürk Halil

Teknik Direktör: Hayati Soydaş

Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Isaac (Taha Yalçıner dk. 46), Merih, Ceyhun, Maniatis (Villafanez dk. 69), Bobo, Kaan, Hasan Ayaroğlu, Nskala, Welinton, Cenk Ahmet

Yedekler: Efecan Karaca, Barş Başdaş, Yorgo Cavales, Erdinç Mergen, Ufuk Ceylan, Fernandes, İsmail Ünal

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller:Burak Can Kunt (dk. 61), İbrahim Koca (dk. 90) (Kahramanmaraşspor) Bobo (dk. 79) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Mehmet Fırat (Kahramanmaraşspor), Maniatis (Aytemiz Alayaspor)