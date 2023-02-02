1. Gelecek Okuryazarlığı ve Stratejik Öngörü konferansı KBÜ'de yapıldı

yüzyıl becerileri ve istihdamın geleceği başlıklarının yer aldığı 1. Gelecek Okuryazarlığı ve Stratejik Öngörü (FLSF 2023) konferansı Karabük Üniversitesinde yapıldı.

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleşen konferans saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Karabük Valisi Fuat Gürel,

Her ülkenin geleceği okuyarak kendisine bir öngörü ortaya çıkartarak hedef koyabilmesinin önemli olduğunu belirten Karabük Valisi Fuat Gürel, “Geçenlerde Cumhurbaşkanımız Türkiye Yüzyılı diye bir hedef koydu önümüze. Bu aslında altı doldurulması gereken geçmişte bununla ilgili çok önemli gayretlerinde olduğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu hedefi sadece siyasi bir hedef değil geleceğin teminatı olan çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik hedeftir” dedi.

İnsanlık tarihinde gelecekle alakalı insanların hep merak içerisinde olduğunu ifade eden, Parlamentolar Arası Türkiye Grubu Başkanı ve Milletvekili Dr. Ravza Kavakçı da “Farklı yönetimler kullanılmıştır ama bunu bugünden düşünmek önemli bir şey. Milletvekili olarak ülkemizin geleceğine dair de karar alma sorumluluğuna sahip bir insan olarak bu egzersiz benim için çok önemliydi. Acaba biz insanlığın son insan modeli miyiz? Dijitalizasyon mu olacak ne olacak? Bunlar önemli sorular Ekonomi, ulus devletlerle alakalı, sağlık, çevre, iş dünyası gibi her açıdan hayatımızı etkiliyor gelecekte olacaklar” diye konuştu.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, dünya akademileri arasında yer almak için hep rekabet içerisinde olunduğunu belirtti.

Geleceğin inşasının bilimsel manada etkileşimli toplantılarla mümkün olduğunu kaydeden Polat, UNESCO 30 yıldır farklı alanlarda kürsüler kuruyor. Gelecek okuryazarlığı stratejik öngörü kürsüsünün Türkiye'de ilk ve tek olarak kurulmasının haklı gururunu yaşıyorum. Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yılında KBÜ olarak geleceğin dünyasında yer almaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Konferansa Karabük Valisi Fuat Gürel, Parlamentolar Arası Türkiye Grubu Başkanı ve Milletvekili Dr. Ravza Kavakçı, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, KBÜ Rektörü Prof.Dr. Refik Polat, UNESCO Gelecek Okuryazarlığı eski Başkanı Dr. Riel Miller, UNESCO Kürsü Başkanı Prof. Dr. Elif Çepni ve akademisyenler katıldı.