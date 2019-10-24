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“1 Kitap 1 Yazar”ın konuğu Yazar Gardiyanoğlu oldu

KBÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından geleneksel hale getirilen “1 Kitap 1 Yazar” etkinliğinin konuğu Yazar Bülent Gardiyanoğlu oldu.


KBÜ Kamil Güleç Kütüphanesinde gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler ve veliler katıldı. Etkinlikte ”Geleceğin Lideri Olmak İçin Kendinin Lideri Ol” konusunu işleyen Gardiyanoğlu, bir insanı sabote edenin çevresi olmadığını hayatından örneklerle anlattı. Yazar Gardiyanoğlu, “İnsanoğlu hep sencil ya da bencil olarak hayatlarına devam etmeye çalışıyorlar ama asıl olması gereken bizcil olmaktır.” dedi.


Konuşmasında insanların bir yola koyulduğunda önlerine çıkabilecek engelleri sıralayan Gardiyanoğlu, “Birinci engel, kafamızdaki ses'tir. İkinci engel ise yanlış eş seçimidir. Ve en büyük üçüncü engel ise mutlu insanların mutsuz insanlarla evlenmeleridir.'' ifadelerini kullandı.


Katılımcıları rahatlatmak için ‘nefes egzersizi'de yaptıran Gardiyanoğlu, etkinlik sonunda katılımcılar için kitaplarını da imzaladı.

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