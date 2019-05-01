1 oy farkla dernek başkanı seçildi

Merkez Mahalle Muhtarları Derneği üyesi 28 muhtar yeni dernek başkanını seçmek için oy kullandı. Dernek Başkanlığına Bayır Mahallesi Muhtarı Mehmet Özen ve Şirinevler Muhtarı Ozan Özçelik aday oldu. Yapılan seçimde 2 kişi oy kullanmazken, Muhtar Mehmet Özen 13 oy, diğer aday Muhtar Ozan Özçelik 12 oy aldı. Bu sonuçlara göre Merkez Mahalle Muhtarları Derneği'nin yeni başkanı 1 oyla Özen oldu. Seçim sonucu dernek başkanlığına getirilen Özen, kendisini destekleyen arkadaşlarına teşekkür ederek, “Bugün yapılan olağanüstü genel kurulda bizlere bu kutsal hizmet yolculuğunda desteklerini esirgemeyen tüm muhtar arkadaşlarımıza sevenlerimize sevdiklerimize ve her zaman desteğini ve hayır dualarını esirgemeyen aileme sonsuz teşekkürler. Sizlere layık olmaya her daim tüm gücümüzle çalışacağız. Bugüne kadar Karabük Merkez Mahalle muhtarları derneğini bugünlere gelmesinde emeği olan derneğimiz geçmiş başkanları ve yönetim kurulu üyelerine başta babam Varol Özen olmak üzere ahirete intikal etmiş muhtarlarımıza Allahtan rahmet sağ olanlara sağlık sıhhat diliyorum” dedi.