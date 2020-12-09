10 bin yabancı öğrencinin eğitim gördüğü KBÜ'den "ırkçılığa" tepki

90 ülkeden 10 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan Karabük Üniversitesi (KBÜ), UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki Paris Saint Germain ve Medipol Başakşehir arasında oynanan maçta dördüncü hakemi tarafından Medipol Başakşehir Yardımcı Teknik Direktör Pierre Webo'ya yapılan ırkçı saldırıyı kınadı.

KBÜ yönetiminden yapılan açıklamada, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilişinin 72. yıl dönümünün idrak edildiği bu günde, dünyanın birçok yerinde hala insan hakları ihlallerinin yaşanmakta olduğu ve insani değerlerin hiçe sayıldığı belirtildi.

Irkçılığın insanlık suçu olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunlardan biri Medipol Başakşehir-Paris Saint Germain maçında yaşandı. Paris Saint Germain maçında 4. hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya yapmış olduğu ırkçı söylem utanç verici bir insan hakkı ihlalidir. Irkçılık tüm insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur ve dili, dini, rengi ne olursa olsun hiçbir insan ırkçılığa maruz bırakılamaz. Peygamberimiz, Hz. Muhammed (SAV) Veda Hutbesi'nde tüm insanlığa 'Bilesiniz ki; Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap olana, beyazın siyaha, siyahın da beyaza üstünlüğü yoktur' şeklinde seslenmiştir. Bu hadisten hareketle, bizim inancımızda ve kültürümüzde; hakkı korumak, farklılıklara saygı göstermek ve insanlar arasında ayırım yapmamak esastır. Bu vesile ile içinde bulunduğumuz Mevlana Haftası'nda 'Bütün insanlar, kardeştir; ne kul vardır, ne köle' diyen Hazreti Mevlana'yı 747. Vuslat yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. İnsanlık suçu olan ırkçılığa karşı Başakşehir Futbol Kulübü'nü onurlu duruşundan dolayı destekliyor, bu düşüncelerle İnsan Hakları Günü'nde dünyanın her yerindeki mazlum ve mağdur insanlar başta olmak üzere, bütün insanlar için eşit, özgür ve adil bir dünya diliyoruz."