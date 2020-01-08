İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

10 yılda 150 bin fidan dikildi

Karabük Belediyesi tarafından başlatılan ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 10 yılda 150 bin fidan toprakla buluşturuldu.


Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 10 yıl boyunca yaklaşık 150 bin fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.


Son olarak 2 bin ceviz fidanını toprakla buluşturduklarını ifade eden Vergili, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin bir yandan şehir genelindeki parkların bakımlarını sürdürdüğünü, diğer yandan da parklarda ağaçlandırma çalışması yaptığını belirtti.


Dikilen her ağacın çocukların geleceği olduğunu aktaran Vergili, "Geride bıraktığımız 11 yıl içerisinde yaklaşık 150 bin fidanı toprakla buluşturduk, hedefimiz her zaman daha yeşil bir Karabük oldu, ekiplerimiz parklarımızda ağaç dikme çalışmalarını sürdürüyor, ayrıca şehrimizin değişik bölgelerine 2 binde ceviz fidanı diktik, havası daha temiz, çevresi daha güzel bir Karabük için bundan sonra da çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.