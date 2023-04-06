100 milyon liralık kavşak projesinde asfaltlama çalışmaları başladı

Karabük'te trafik sorununu çözmek amacıyla başlanan ve bayram öncesi çalışmaların tamamlanması beklenen Balıklarkayası Battı Çıktı Kavşağında asfalt serimi başladı.

Karabük Belediyesi tarafından başlatılan Balıklarkayası Safranbolu-Kastamonu Battı Çıktı Kavşağı projesindeki çalışmalar hızla devam ediyor. Asfalt serimi için uygun çalışmaların tamamlanmasıyla dün itibariyle asfaltlama işlemleri başladı.

Yaklaşık 100 milyon lira bir bedelle yapılan kavşağın açılışı bayram öncesinde yapılacak.