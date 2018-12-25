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112 ekipleri doğum sancısı tutan anneyi evinde doğurttu

Karabük’ün Eflani ilçesinde doğum sancısı başlayan kadına müdahaleye giden 112 ekipleri kadına evde doğum yaptırdı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde doğum sancısı başlayan kadına müdahaleye giden 112 ekipleri kadına evde doğum yaptırdı.


Olay, Eflani ilçesine bağlı Ovaşeyhler köyünde meydana geldi. Köyde doğum sancıları tutan Nuray Yiğit 112 ekiplerini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen Eflani 112 ekipleri köye vardıklarında genç kadının doğum eylemini başladığını fark etti. 112 görevlisi İsa Atay tıbbi tedbirlerle doğum eylemini evde başlatarak doğumu sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi. Erkek evlat dünyaya getiren anne Nuray Yiğit ve bebeği tedbir amaçlı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavileri yapılan anne ve bebeğinin sağlıklı olduğu öğrenilirken, aile yakınları doğumu gerçekleştiren 112 ekiplerine teşekkür etti.

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