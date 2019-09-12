12 yılda dünyada ilk bin üniversite arasına girdi

Karabük Üniversitesi (KBÜ), Times Higher Education'ın (THE) 2020 yılı için yayımladığı dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında "Dünyanın en iyi 1000 üniversitesi” arasına girdi.

Dünyanın en prestijli firması olan THE'nin sıralamasında, Türkiye'den ilk bin üniversite içerisinde 11 üniversite yer aldı. 11 üniversitesinin 10'u Ankara ve İstanbul'daki üniversiteler olurken, ilk bin sıralama içerisine Anadolu'dan sadece Karabük Üniversitesi girebildi.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, bu sıralamanın dünya çapında pek çok firma tarafından yapıldığını söyledi. THE'nin en prestijli firmalardan birisi olduğunu ifade eden Polat, "Dünyanın dikkatini çeken sıralama yapan bir firma. Bu sıralamada ilk bin içerisine girmek Karabük Üniversitesi için onur verici bir olay. Bu bizim yıllar öncesinden bir hayalimizdi. Çok genç bir üniversite olmamıza rağmen kendimize bir vizyon belirledik. Bu vizyon çerçevesinde 2023 yılına kadar Karabük Üniversitesini ilk 1000 içerisine nasıl sokarız diye arkadaşlarımızla oturduk çalıştık, buna yönelik çalışmalar yaptık. 2019-2020 sezonunda 'biz buraya girebiliriz' diye zayıf bir beklentimiz vardı. Bu işi 2022-2023'de 'sanırım başarırız' diye düşünüyordum ama yaptığımız çalışmalar bizi çok daha hızlı bir şekilde 2020'ye varmadan dünyanın ilk bin üniversite içerisine soktu. Uluslararasılaşma vizyonumuz çok önemli. Türkiye'de belki en fazla uluslararası anlaşma yapan, uluslararası görüşme yapan üniversite 'biziz' diye düşünüyorum ve en fazla uluslararası öğrenci çeken üniversite de biziz. Bu çok büyük bir kriter. Uluslararası öğrenci oranının Türkiye'deki öğrenci oranına çok dikkat ediyorlar. 90 yakın ülkeden uluslararası öğrencimiz var. Bu da bize büyük bir prestij ve sıralamada yüksek alana çekmeye sağlıyor" dedi.

"12 senelik bir üniversitenin bunu başarmış olması, çok önemli"

KBÜ'nün dünyanın en iyi bin üniversitesi arasında görüldüğünü aktaran Polat, şunları kaydetti:

"Sağladığımız başarı, dünyada ilk bine girme başarısı bizden çok daha önce kurulan üniversitelerden veya iyi üniversitelerden çok daha iyi olduğumuz manasına gelmeyebilir. Ama bu dünya genelinde Karabük Üniversitesi'nin akredite olduğunu gösteriyor. Artık Karabük Üniversitesi dünyanın en iyi bin üniversitesi arasında görülüyor. Bizim anlaşmalarda işbirliklerimizde çok daha güçlü olmamızı sağlayacak. Bizimde amacımız buydu zaten. Biz dünyaya açılan bir üniversite olarak dünya üniversitesi olma yönünde bu sıralamaya girmek zorunda hissettik. Dünyada birçok üniversiteyle anlaşmalar için gidip geldikçe bunun ne kadar önemli olduğunu hissettik, bunu başarmak için kendimize hedef koyduk. Elhamdülillah bunu başardık. Burada önemli olan şu. Karabük gibi ilde, Karabük gibi daha 12 senelik bir üniversitenin bunu başarmış olması, çok önemli. Türkiye içinde önemli, Yükseköğretim içinde önemli. Bize verdiği destek için YÖK'e özellikle çok teşekkür ediyorum."

"50-52 bin civarında öğrencimiz var. Gelecekteki vizyonumuz, planımız şu şekilde" diyen Polat, "50 bin öğrencinin yüzde 20'si yani 10 bin uluslararası öğrenci olacak. 10 bini lisans üstü öğrenci olacak şekilde planlamamızı yapıyoruz. İnşallah iki sene içerisinde bunu başaracağımızı düşünüyorum. Dünyanın neresine giderseniz gidin siz her gittiğinizde dünyadaki sıralamanıza bakıyorlar. Size karşı tavır ona göre değişiyor. Bize ilk bin bunu sağlayacak. Önümüzdeki günlerde Helsinki de bir Avrupa Eğitim Fuarı var. Üniversite anlaşmalarını yoğun bir şekilde yapıp oraya katılacağız. 5 yıldır hiç durmadan dünyada nere eğitim fuarı var biz oradayız. Üniversitemizin uluslararası anlaşmaları yapmalarını sağlıyoruz. İnşallah bu hızımızı hiç kesmeden devam etmek istiyoruz. Ne yapacağımızı biliyoruz, ev ödevimizi biliyoruz, inşallah daha başarılı olacağız. Diğer sıralama şirketlerinde de bizi gelecek yıllarda ilk bin de göreceksiniz" diye konuştu.