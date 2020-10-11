15 Temmuz şehidi Metin Arslan'ın babası toprağa verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit düşen Karabüklü Metin Arslan'ın vefat eden babası Zeki Arslan (75) son yolculuğuna uğurlandı.

FETÖ/PDY tarafından 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilen hain darbe teşebbüsüne karşı koymak için çıktığı İBB önünde şehit düşen Karabüklü Metin Arslan'ın babası Zeki Arslan fenalaştığı evinde hayatını kaybetti. Baba Arslan için Çamlık Camii'de öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Arslan'ın yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Arslan, Öğlebeli Aile Mezarlığına defnedildi.