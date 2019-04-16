152 adet proje için dönem sonu itibari ile 51 milyon 795 bin TL harcandı

Kamu kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla düzenlenen 2019 yılı İl Koordinasyon Kurulunun ikinci toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında, İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıya ilçe kaymakamları, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Gürel, projeler ve bölge kalkınmasında yapılan harcamalar hakkında bilgiler vererek, “İlimizde 2019 yılında ulaştırma sektöründe 14, eğitim sektöründe 31, kültür turizm sektöründe 9, tarım sektöründe 44, ormancılık sektöründe 25, enerji sektöründe 6, Sağlık sektöründe 9, diğer kamusal sektörlerde 14 adet olmak üzere toplam 152 proje ve iş yürütülmüştür. Yürütülen 152 proje ve iş tutarı 3 milyar 74 milyon 558 bin TL olup, bu projeler için önceki yıllarda 1 milyar 79 milyon 146 bin TL harcanmıştır. Projelerin 2019 yılı ödenekleri ise 226 milyon 477 bin TL'dir. 2019 yılında yürütülen 152 adet proje için dönem sonu itibari ile 51 milyon 795 bin TL harcama yapılmıştır” dedi.

Vali Fuat Gürel'in konuşmasının ardından Yatırımcı Bölge Müdürleri, Daire Müdürleri söz alarak 2019 yılında yapımı devam eden ve planlanan yatırımlarla ilgili koordinasyon kurulu üyelerini bilgilendirdi.