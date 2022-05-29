17 sene formasını terlettiği takıma jübile maçı ile veda etti

Amatör Ligi'nde 17 yıldır Karabük Demirspor formasını terleten Suat Gergen Soğuksu Sahası'nda oynanan jübile maçı ile Karabük Demirspor'a ve amatör lige veda etti.

Karabük'te amatör futbol yaşantısına Karabük Aydınlıkevler Veteranlar ile veteranlar liginde ve Karabük Demirspor forması ile yerel amatör ligde devam eden Suat Gergen amatör ligi bırakarak jübile maçına çıktı.

Karabük'te amatör ligde 2005 yılından bu yana Karabük Demirspor forması giyen Suat Gergen, aynı zamanda Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu (TMVFL) Batı Karadeniz Ligi'nde yer alan Aydınlıkevler Veteranlar ile de futbol yaşantısını sürdürüyordu. İki farklı federasyona bağlı olan takımlar olması sebebiyle iki takımda da futbol oynamasına engel teşkil etmese de Gergen artık amatör ligi bırakarak jübilesini yaptı.

Uzun yıllar Karabük Demirspor forması giyen Gergen, geçtiğimiz sezon başında Karabük Aydınlıkevler Gençlik ve Spor Kulübü'ne de transfer olmuştu. Ligin devre arasında yıllarını verdiği Karabük Demirspor'a jübilesini yapmak için geçti ve formasını giydiği iki takımın karşılaştığı maçta jübilesini yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısını Aydınlıkevler Veteranlar ile ikinci yarısını ise Karabük Demirspor formalarıyla oynayan Gergen attığı gollerle amatör futbol yaşantısını sonlandırdı.

Jübile karşılaşması 4-4 sona ererken Suat Gergen her iki takım formasıyla da iki gol attı. Karşılaşma sonunda takım arkadaşları Gergen için meşaleler yakarak tezahürat yaptılar ve tatlı ikram ettiler. Aydınlıkevler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Mustafa Ayyıldır ve Başkan Yardımcısı Erçin Öz, Karabük Demirspor Başkanı Hasan Şahin, Gergen'e plaket ve hediyelerini takdim ettiler. Gergen ayrıca TMVFL'de geçtiğimiz sezonu 30 gol atarak gol kralı unvanı ile bitirdi. Kupasını da bu yapılan seremonide aldı.

Suat Gergen,17 yıldır Karabük Demirspor'da oynadığını belirterek, sezon başında bir Aydınlıkevler GSK macerası olduğunu ve artık futbolu gençlere bırakma zamanının geldiğini düşündüğünü söyledi.

Gergen, Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi'ndeki gol krallığı için ise, “Takım olarak ligde çok güzel mücadele ettik. Takım iyiydi. Takım iyi olunca da bize gol krallığı nasip oldu. Aydınlıkevler Vetranlar takımı tebrik ederken Karabük Demirspor'a da başarılar diliyorum” dedi.

Jübile organizasyonu için mutlu olduğunu belirten Gergen, “Gerçekten daha önce böyle bir şey olmadı. Bu organizasyonu yaptıkları hem Aydınlıkevler GSK kulübüne hem de Karabük Demirspor Kulübü'ne teşekkür ederim. Aydınlıkevler GSK Başkanı Mustafa Ayyıldır ve Başkan Yardımcısı Erçin Öz'e ayrıca teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Herkesten Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Suat Gergen önümüzdeki sezondan itibaren Karabük 1.Amatör Lig'de futbol oynamayacak ancak Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi'nde Aydınlıkevler Veteranlar takımı ile futbol oynamaya devam edecek.