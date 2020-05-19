19 Mayıs doğumlu gençlere doğum günü sürprizi

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede 19 Mayıs'ta doğan lise öğrencilerine doğum günü sürprizi yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş beraberinde Şube Müdürü Recep Kabaş, okul idarecileri ve öğretmenlerle birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında korona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkamayan 19 Mayıs doğumlu gençlerin evine kadar giderek doğum günlerini kutladı.

Gümüş, Milli Mücadele'nin başlangıcı olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılını kutlamanın mutluluğunu ve onurunu yaşadıklarını söyledi.

İlçede doğum günü "19 Mayıs" olan öğrencileri tespit edip, hepsinin evlerinde doğum gününü kutladıklarını ifade eden Gümüş, "Mutluluklarına ortak olmanın sevincini yaşıyoruz. Aziz şehitlerimizin canları pahasına savundukları bu mukaddes vatanın geleceği, istiklal şuuruyla yetişen sizlere emanet edildi. Hiç kuşkusuz ki, geleceğimizin teminatı olan sizler, içinizde taşıdığınız sevgi ve heyecanla ülkemizin kalkınmasına katkı verecek en önemli hazinelerimizsiniz" dedi.

Doğum günü kutlanan öğrenciler ve aileleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve okul idarecilerine teşekkür ederek, çok mutlu olduklarını belirtti.