19 yaşındaki genç gölette boğuldu

Karabük'te serinlemek için yangın söndürme göletine giren 19 yaşındaki genç boğuldu.

Sefa Can Doğan (19) kardeşi ve 2 arkadaşı ile birlikte piknik yapmak için merkeze bağlı Üçbaş köyü Avdanaltı mevkisinde bulunan yangın söndürme göletine geldi. Bir süre sonra serinlemek için suya giren Doğan, çırpınmaya başladı. Durumu fark eden kardeşi, ağabeyini kurtarmak için müdahalede bulundu ancak başarılı olamadı. Cep telefonunun çektiği bir bölgeden 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım istenirken, olay yerine Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri botla girdiği suda Doğan'ın yerini tespit etti. Zonguldak'tan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) dalgıç ekibi, Doğan'ın cansız bedenini sudan çıkardı. Arama çalışmalarını izleyen Doğan'ın kardeşi gözyaşlarına boğuldu. Sefa Can Doğan'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.