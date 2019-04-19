2 bin 547 Uzman Erbaş yemin etti

Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında 28. Dönem Asayiş Branşı Uzman Erbaş ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Asayiş Branşı Uzman Erbaş kursu temel eğitimini tamamlayan 2 bin 547 Uzman Erbaş törenle yemin etti.

Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda düzenlenen törene Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Bilecik 2.Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay İsa Çakmak, Kastamonu Bölge 5. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay Orhan Sırma, Safranbolu Kaymakam Vekili Eflani Kaymakamı Sinan Aşcı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kurum müdürleri, askeri personel, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, davetliler ve ülkemizin değişik yerlerinden çocuklarının mutluluklarına ortak olmak için gelen Uzman Erbaşların aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan ant içme töreninde eğitimlerde üstün başarı gösteren Uzman Erbaşlara “Başarı Belgeleri” ve ödüllerini veren Vali Fuat Gürel, Bilecik 2.Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay İsa Çakmak askerleri tebrik ederek başarılarının devamını dilediler.

Tören geçişinin ardından uzman erbaşların aileleriyle bir araya gelmesi ile tören sona erdi.