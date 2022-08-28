İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

2. Bisiklet Festivali 65 kilometrelik etapla tamamlandı

Karabük’ün Eflani ilçesinde ikincisi düzenlenen Bisiklet Festivali 65 kilometrelik ikinci etapla tamamlandı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde ikincisi düzenlenen Bisiklet Festivali 65 kilometrelik ikinci etapla tamamlandı.


Karabük Bisiklet Derneği'nin (KARBİSDER), Eflani Belediye Başkanı ev sahipliğinde “Saklı Güzellikler Diyarı Eflani” temasıyla bu yıl ikincisini düzenlediği Bisiklet Festivali tamamlandı. Organizasyonun ikinci gününde bisiklet severler Uluyayla güzergahında 65 kilometre pedal çevirdi.


Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, ilçede misafirlerini ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, farklı etkinliklerle ilçenin doğa ve kültürel güzelliklerini gün yüzüne çıkartacaklarını söyledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.