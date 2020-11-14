2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - 1922 Konyaspor: 5

Misli.
com 2. Lig Kırmızı Grup 10. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında karşılaştığı Karatay Termal 1922 Konyaspor'a 5-0 mağlup oldu.
Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu
Hakemler: Reşat Onur Coşkun, Uğur Erdoğan, Mustafa Burak Dilitatlı
Kardemir Karabükspor: Ferhat, Arda, Sezer, Tuğrul (Ahmet Yusuf dk. 20), Cihan, Toykan, Emre Eser (Ahmet Enes dk. 70), Doğukan Toksöz (Yasin dk. 62), Ömer Yılmaz, Melih, Ömer Yaylacı
1922 Konyaspor : Mücahit, Seydi, Adem Eren, Doğan Can (Kemal dk. 84 ?), İsmail Güven (İsmail Ekdi dk. 85 ?), Savaş, Görkem (Maksut dk. 85), Ahmet, Ege (Mehmet Ali dk. 84), Celal, Can (Ekrem dk. 65)
Goller: Ege (dk. 4, 45+2, 80), Doğan Can (dk. 61), İsmail (dk. 78) (1922 Konyaspor)
Sarı kartlar: Toykan, Melih, Cihan (Karabükspor)