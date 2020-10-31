2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Etimesgut Belediyespor: 0

Misli.
com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, sahasında Etimesgut Belediyespor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu
Hakemler: Deniz Kükrek, Adem Şahan, Mahmut Gülle
Kardemir Karabükspor: Ferhat, Arda, Sezer Gündüz, Emre Eser, Ömer Yaylacı, Nazmican, Cihan (Doğukan dk. 78) Yasin Tabak (Ömer Yılmaz dk. 74), Ömer Çelik (Ahmet Enes dk. 82), Tuğrul Yavaşçı, Berk Kervankıran
Etimesgut Belediyespor: Ozan, Hüseyin, Eyüpcan, Recep, Mehmet, İbrahim, Şahin (Alim dk. 79), Batuhan, Halil (Berat dk. 90 ?), Erdi (Yasin Arslan dk. 60), Yusuf (Ahmet Sun dk. 90 ?)
Gol :
Kırmızı kart: Hüseyin Öztürk (dk. 56) (Etimesgut Belediye)
Sarı kartlar: Nazmican (Karabükspor), Şahin, Recep, Berat (Etimesgut Belediyespor)