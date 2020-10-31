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2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Etimesgut Belediyespor: 0

Misli.

com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, sahasında Etimesgut Belediyespor ile golsüz berabere kaldı.



Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu


Hakemler: Deniz Kükrek, Adem Şahan, Mahmut Gülle


Kardemir Karabükspor: Ferhat, Arda, Sezer Gündüz, Emre Eser, Ömer Yaylacı, Nazmican, Cihan (Doğukan dk. 78) Yasin Tabak (Ömer Yılmaz dk. 74), Ömer Çelik (Ahmet Enes dk. 82), Tuğrul Yavaşçı, Berk Kervankıran


Etimesgut Belediyespor: Ozan, Hüseyin, Eyüpcan, Recep, Mehmet, İbrahim, Şahin (Alim dk. 79), Batuhan, Halil (Berat dk. 90 ?), Erdi (Yasin Arslan dk. 60), Yusuf (Ahmet Sun dk. 90 ?)


Gol :


Kırmızı kart: Hüseyin Öztürk (dk. 56) (Etimesgut Belediye)


Sarı kartlar: Nazmican (Karabükspor), Şahin, Recep, Berat (Etimesgut Belediyespor)

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