2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Eyüpspor: 2

0 mağlup oldu.
Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu
Hakemler: Yunus Dursun, Muhammed Yıldız, Mehmet Sıraç Akpınar
Kardemir Karabükspor: Olcay, Arda, Sezer, Emre (Hasan dk. 87 ?), Melih (Seyithan dk. 46), Ömer Yılmaz, Mustafa Akca, Cihan (Emir dk. 90 ?), Ahmet, Berk (Furkan dk. 90 ?), Yasin (Furkan Erdağı dk. 90 ?)
Eyüpspor: Emrullah, Sadık (Onur dk. 71), Muhammed (Yasin dk. 61), Okan (Erencan dk. 87 ?), Taha, Artun (Görkem dk. 71), Taşkın, Kemal, Bülent (Muharrem dk. 61), Uğur, Bekir
Goller: Artun (dk. 11 pen. ve dk. 29)
Kırmızı kart: Arda (dk. 82) (Karabükspor)
Sarı Kartlar: Olcay (Karabükspor)