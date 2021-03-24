İhlas Haber Ajansı

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2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Eyüpspor: 2

0 mağlup oldu.



Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu


Hakemler: Yunus Dursun, Muhammed Yıldız, Mehmet Sıraç Akpınar


Kardemir Karabükspor: Olcay, Arda, Sezer, Emre (Hasan dk. 87 ?), Melih (Seyithan dk. 46), Ömer Yılmaz, Mustafa Akca, Cihan (Emir dk. 90 ?), Ahmet, Berk (Furkan dk. 90 ?), Yasin (Furkan Erdağı dk. 90 ?)


Eyüpspor: Emrullah, Sadık (Onur dk. 71), Muhammed (Yasin dk. 61), Okan (Erencan dk. 87 ?), Taha, Artun (Görkem dk. 71), Taşkın, Kemal, Bülent (Muharrem dk. 61), Uğur, Bekir


Goller: Artun (dk. 11 pen. ve dk. 29)


Kırmızı kart: Arda (dk. 82) (Karabükspor)


Sarı Kartlar: Olcay (Karabükspor)

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