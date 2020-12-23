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2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Sakaryaspor: 4

Misli.

Com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, ligin 16. haftasında sahasında Sakaryaspor'a 4-0 mağlup oldu.



Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu


Hakemler: Levent Buğra Vartemel, Mehmet Vargün, Berkay Salman


Kardemir Karabükspor: Olcay, Arda Belen, Sezer, Emre Eser (Doğukan dk. 61), Cihan, Ömer Çelik , Furkan Can (Berk dk. 34), Melih, Furkan Övün (Tevfik dk. 62 (Ömer Faruk Yılmaz dk. 83 ?), Ömer Faruk, Ömer Çelik (Uğurcan Yasin dk. 61),


Sakaryaspor: Oğuz, Canberk, Muhammet Reis (Hasan dk. 84 ?), Abdulaziz (Kaan dk. 84 ?), Devrim (Mehmet dk. 59), Ali (Berk İsmail dk. 68), Azad, Çağrı (Caner dk. 60), Alpay Koçaklı, Berkay, Ümit Yasin,


Goller: Abdulaziz (dk. 7), Ali (dk. 38), Muhammet (dk. 43), Berk İsmail (dk. 90+4 pen.) (Sakaryaspor)


Sarı Kartlar: Arda (Karabükspor), Muhammet Reis, Ümit, Azad, Alpay (Sakaryaspor)

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