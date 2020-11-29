2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Tarsus İdman Yurdu: 3

0 mağlup oldu.
Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu
Hakemler: Batuhan Gültek, Harun Reşit Güngör, Burak Sami Şad
Kardemir Karabükspor: Ferhat, Arda, Serkan (Tuğrul dk. 75), Ahmet Enes (Muhammed dk. 84 ?), Ali Kemal (Nazmican dk. 75), Furkan, Ömer Yaylacı, Ömer Yılmaz, Cihan Yasin Tabak (Furkan dk. 90+1 ?), Ömer (Seyithan dk. 90+2 ?)
Tarsus İdman Yurdu: Barış, Ferhat (Abdussamed dk. 77), Nurullah, Atilla, Mertcan, Aytaç (Şahin dk. 69), İbrahim (Burak dk. 78 ?), Ahmet Furkan, Asım (Alper dk. 77), Sefa, Samet (Cem dk. 87 ?)
Goller: Atilla (dk. 43), Aytaç (dk. 59), Ferhat (dk. 70 pen.) (Tarsus İdman Yurdu)
Sarı Kartlar: Cihan, Arda, Ömer Yılmaz, Ali Kemal (Karabükspor), Aytaç, Atilla (Tarsus İdmanYurdu)