İhlas Haber Ajansı

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2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Tarsus İdman Yurdu: 3

0 mağlup oldu.



Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu


Hakemler: Batuhan Gültek, Harun Reşit Güngör, Burak Sami Şad


Kardemir Karabükspor: Ferhat, Arda, Serkan (Tuğrul dk. 75), Ahmet Enes (Muhammed dk. 84 ?), Ali Kemal (Nazmican dk. 75), Furkan, Ömer Yaylacı, Ömer Yılmaz, Cihan Yasin Tabak (Furkan dk. 90+1 ?), Ömer (Seyithan dk. 90+2 ?)


Tarsus İdman Yurdu: Barış, Ferhat (Abdussamed dk. 77), Nurullah, Atilla, Mertcan, Aytaç (Şahin dk. 69), İbrahim (Burak dk. 78 ?), Ahmet Furkan, Asım (Alper dk. 77), Sefa, Samet (Cem dk. 87 ?)


Goller: Atilla (dk. 43), Aytaç (dk. 59), Ferhat (dk. 70 pen.) (Tarsus İdman Yurdu)


Sarı Kartlar: Cihan, Arda, Ömer Yılmaz, Ali Kemal (Karabükspor), Aytaç, Atilla (Tarsus İdmanYurdu)

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