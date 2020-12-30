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2. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 Bodrum: 6

Misli.

Com 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kardemir Karabükspor, ligin 18. haftasında sahasında konuk ettiği Bodrumspor'a 6-1 mağlup oldu.


Öte yandan maçın 56. Dakikada yedikleri golden sonar 6-1 mağlup düşen Kardemir Karabükspor'da prtokol tribünün bulunan yönetici Necati Kodoloğlu, futbolculara bağırarak el kol harekatı yaptı. Bu duruma sinirlenen bazı oyuncular oyundan çıkarak yöneticiye tepkilerini gösterdiler. Kulüp yöneticisi Kodoloğlu ise diğer yöneticiler tarafından tirbünden çıkarıldı.



Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu


Hakemler: Aytaç Geçgel, Enes Berk Güçlü, Batuhan Bıyıklı


Kardemir Karabükspor: Ferhat, Arda , Melih (Dk.79 Ali Kemal) , Tuğrul, Doğukan (Dk. 85 Muhammet), Furkan, Ömer Faruk, Cihan (Dk.61 Furkan Erdağı), Ömer Çelik (Dk.61 Emre), Berk (Dk. 60 Ahmet), Uğurcan Yasin,


Bodrumspor: Egemen (Dk.31 Gökdeniz), Erkan (Dk. 65 Hüseyin), Oğuzhan, Batuhan (Dk. 65 Mert), Medeni, Orhan, Ozan (Dk. 81 Ferit), Burak (Dk.64 Cenk), Cengiz, Celal, Berkay


Gol :Ömer Çelik (Dk.38) (Karabükspor) Oğuzhan (Dk.5), Ozan (Dk.23, Dk.45+2, Dk.50, Dk.56), Celal (Dk.52) (Bodrumspor)


Sarı Kartlar : Ömer Çelik, Arda (Karabükspor), Cengiz (Bodrumspor)

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