2. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 - Karacabey Belediyespor: 2

com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, ligin 36. haftasında sahasında konuk ettiği Karacabey Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.

Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu

Hakemler: Berkay Erdemir, Oğuz Akyüz, Muhammet Ali Doğan,

Kardemir Karabükspor: Olcay, Arda, Emre (Muhammed dk. 72), Ahmet Enes (Furkan dk. 85 ?), Ömer Yaylacı, Ömer Yılmaz, Mustafa (Sezer dk. 63), Cihan, Berk, Yasin

Karacabey Belediyespor: Veysel, Hasan, İlyas, Arda Suat, Taşkın (Abdullah dk.74), Gökhan, Onur, Temel, Rasimcan (Ömer Faruk dk. 87 ?) , Berk (Berat dk. 66), Sadık (Enes dk. 87 ?)

Goller: Yasin (dk.53) (Karabükspor), Arda Suat (dk. 20), Rasimcan (dk.71) (Karacey Belediyepor)

Sarı Kartlar : Cihan, Serkan, Sezer (Karabükspor), Gökhan (Karacabey Belediyespor)