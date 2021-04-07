2. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 - Kırklarelispor: 3

Com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, 32. hafta mücadelesinde konuk ettiği Kırklarelispor'a 3-1 mağlup oldu.

Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu

Hakemler: Hakan Ülker, Yusuf Doğan, Güner Mumcu Taştan

Kardemir Karabükspor: Halit, Sezer, Serkan (Ahmet Enes dk. 81), Ali Kemal (Emre dk. 66), Ömer Yılmaz, Mustafa Akca, Cihan, Ömer Çelik (Melih dk. 65), Ahmet, Berk (Seyithan dk. 90 ?), Yasin

Kırklarelispor: Alp, Serkan, İbrahim, Kubilay, Murat, Hakan, Arda, Yunus, Emre (Hamza dk. 81), Bahadır (Metehan dk. 81), Burak (Emir dk. 90 ?)

Goller: Cihan Aydın (dk. 33) (Karabükspor), Emre (dk. 10), Arda (dk. 28), Murat (dk. 60 Pen.) (Kırklarelispor)

Sarı kartlar: Ömer Yılmaz, Ahmet, Serkan (Karabükspor), Arda (Kırklarelispor)