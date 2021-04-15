2. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 - Pazarspor: 2

Com 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kardemir Karabükspor, ligin 34. haftasında sahasında konuk ettiği Pazarspor'a 2-1 mağlup oldu.

Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu

Hakemler: Hakan Basık, Mert Türk, Yahya Kemal Yurtbilir

Kardemir Karabükspor: Halit , Arda, Ömer Yaylacı, Sezer, Serkan, Ahmet Yusuf, Cihan, Mustafa, Berk, Ömer Çelik (Ahmet Enes dk. 11, dk. 82 Melih ?), Yasin (Ömer Faruk dk. 59) ,

Pazarspor: Mustafa, Mete, Ensar, Ömercan, Eray (İbrahim dk. 62) , Kadir (Muhammet Nişancı dk. 71), Ceyhun (Hakan dk. 80 ?) , Onur, Muhammet Çelik, Eren, Feyyaz

Gol : Berk (dk. 5) (Karabüskpor) , Eren (dk.38), Feyyaz (dk. 89) (Pazarspor)

Kırmızı Kartlar: Sezer (dk. 46), Ahmet Yusuf (dk. 71) (Karabükspor)

Sarı Kartlar: Ahmet Enes, Ömer Yaylacı, Melih (Karabükspor), Kadir (Pazarspor)