2. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 - Sivas Belediyespor: 2

com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, ligin 25. haftasında konuk ettiği Sivas Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Veli Karakaya, Tolga Atasoy, Melih Kurtuluş

Kardemir Karabükspor: Ferhat, Arda, Ömer Faruk Yılmaz, Sezer, Furkan Övün, Cihan Aydın (Muhammed dk. 82 ?), Berk, Ömer Çelik (Emir dk. 72), Emre (Serkan dk. 27), Hasan Fehmi, Nazmican Başkara (Melih dk. 46)

Sivas Belediyespor: Ahmet, Uğur, Muhsin, Mustafa(Mücahit dk. 90?), Burak (Murat dk. 82 ?), Furkan, Volkan (Pekin dk. 46), Barış (Tuğrul dk. 72), Hurşit (Abdullah dk. 90 ?), Şevki, Fatih

Goller: Furkan (dk. 18), Burak (dk. 68) (Sivas Belediyespor), Sezer (dk. 59) (Karabükspor)

Sarı kartlar: Sezer, Arda, Furkan (Karabükspor), Barış (Sivas Belediyespor)