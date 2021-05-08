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2. Lig: Kardemir Karabükspor: 2 - Kırşehir Belediyespor: 2

Misli.

com 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kardemir Karabükspor, ligin 38. haftasında sahasında konuk ettiği Kırşehir Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.


Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu


Hakemler: Alkan Parsak, Hakan Akkaynak, Yunus Yıldız


Kardemir Karabükspor: Olcay , Sezer, Emre, Serkan, Ahmet Enes (Ali Kemal dk. 79), Furkan, Ömer Yaylacı, Ömer Yılmaz, Mustafa, Berk, Yasin (Hasan dk. 90 ?)


Kırşehir Belediyespor: Tarık, Erbay, Bilal (Ömer dk. 57), Nuri, Sabit (Batuhan dk. 83 ?), Hakan Yavuz, Furkan (Abdulkadir dk. 72), İsmail (Üstün dk. 57), Oğuzhan, Şerif (Ali dk. 57), Hakan


Gol : Emre (dk. 30, 52 pen.) (Karabükspor), Nuri (dk. 4), Ali Kucik (dk. 87) (Kırşehir Belediyepor)


Sarı Kartlar : Emre, Olcay (Karabükspor), Oğuzhan, Ali, Erbay (Kırşehir Belediyespor)

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