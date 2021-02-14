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2. Lig Kırmızı Grup: Kardemir Karabükspor: 0 - Bayburt Özel İdarespor: 3

Misli.

com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, ligin 23. haftasında sahasında konuk ettiği Bayburt Özel İdarespor'a 3-0 mağlup oldu.



Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu


Hakemler: Yusuf Aydın, Yakup Keçeci, Ahmet Bingöl


Kardemir Karabükspor: Ferhat, Sezer, Tevfik (Arda dk. 60), Emre, Serkan (Furkan dk. 57), Doğukan (Hasan dk. 57), Ali Kemal, Ömer Faruk Yılmaz, Cihan, Ömer Çelik (Nazmican dk.75), Berk


Bayburt Özel İdarespor: Yunus Emre, Ömer İnan, Savaş (İlker dk. 57), İbrahim, Emre (Ferudun dk. 84 ?), Uğur (Osman dk. 73.), Ali, Onur (Salim dk. 57), Ömer (Deniz dk. 84 ?), Ramazan, Sefa,


Goller: Emre (dk. 3), Uğur (dk. 20 Pen. ve dk. 45+1) (Bayburt Özel İdarespor)


Sarı Kartlar: Ömer Çelik, Ali Kemal, Arda (Karabükspor), Emre, Ferdun (Bayburt Özel İdarespor)

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