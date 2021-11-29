2 milyon liralık “Safranbolu Sanayisi Altyapı İyileştirme Projesi” tamamlandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 milyon lira bütçeye sahip olan “Safranbolu Sanayisi Altyapı İyileştirme Projesi” tamamlandı.

2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında uygulayıcısının Safranbolu Belediyesinin olduğu “Safranbolu Sanayisi Altyapı İyileştirme Projesi” çalışmaları tamamlanarak sona erdi. Geçtiğimiz Mayıs ayında başlanan proje kapsamında sanayi bölgesine 431 bin 210 metre yağmur suyu hattı döşenirken 3 bin 238 metre içme suyu hattı yenilendi.

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Asfalt Şantiye Amirliği ekipleri yaklaşık 5 ay süren asfaltlama işleminde 4 bin 760 ton yol ve 810 ton yama için olmak üzere toplamda 5 bin 570 ton asfalt dökümü yaptı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, tamamlanan proje ile birlikte Safranbolu Sanayi Bölgesinin düzenli ve güzel bir çehreye kavuştuğunu belirterek, “Bu süreçte belediye olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya özendik. Aynı özveri ile çalışan Enerjisa ve Kargaz ekiplerine ve özellikle yaz aylarında yapılan çalışmalarda oluşan tozdan ötürü sıkıntılı günler yaşamasına rağmen sabırla bekleyen sanayi esnafımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.