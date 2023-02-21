20 bin tohumu toprakla buluşuyor

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, gayelerinin verimli topraklara sahip Safranbolu'da hem belediye bütçesine katkı sağlamak hem de üreterek vatandaşa da örnek olmak olduğunu belirtti. Köse, "Özellikle son yıllarda neredeyse köylerimizde bile üretimin durduğu bir zamanda biz buna dur demek istedik ve güzel bir adım atarak seramızı kurduk. Çok şükür her geçen gün büyüyor ve gelişiyoruz. Tüketen değil üreten belediye olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Üretimin yalnızca maniye ile sınırlı olmadığını sözlerine ekleyen Köse, "Hemen her türlü sebzeden verim alıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sıcak aş pişiyor, Sosyal Tesisimizde kullanılıyor. Bununla birlikte güzel bir tohum bankası da şu an müdürlüğümüz tesislerinde. Burada 150'nin üzeninde tohum çeşidi saklanıyor” diye konuştu.

Tüm bunların yanı sıra çeşitli il ve ilçelerden de tohumların getirildiğini ifade eden Başkan Elif Köse, Çanakkale-Ayaş domatesi, çardak domatesi, Denizli-patlıcan, köstekli fasulye, domates, endize börülcesi, Mersin Mezitli-bakla, Macaristan domatesi, Siirt-sarı karpuz, Mersin kök kereviz gibi ürünlerinde yetiştirileceğini, bu yıl birimde hazır olan 20 bin maniye tohumunun bir kısmının yine Safranbolulu vatandaşlarla paylaşılacağını kaydetti.