2018 yılında Karabük'te trafik kazalarında 37 kişi hayatını kaybetti

Karabük'te geçen yıl meydana gelen 639'u ölümle 3 bin 171 trafik kazasında 37 kişi hayatını kaybederken, bin 181 kişi yaralandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ait Karayolu Trafik Kaza İstatistiklerini açıkladı. TUİK Zonguldak Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Karabük'te 2018 yılında toplam 3 bin 171 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların, 2 bin 532 adet maddi hasarlı trafik kazası, 639 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası oldu. Meydana gelen 639 ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında 37 kişi hayatını kaybederken, bin 181 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta ise 2018 yılında 6 bin 197 trafik kazası meydana gelirken, bu kazaların 4 bin 985 adeti maddi hasarlı, bin 212 adeti ise ölümlü trafik kazası olarak gerçekleşti. 48 kişinin öldüğü bin 212 kazada 2 bin 130 kişide yaralandı. Bartın'da 2 bin 42 kazanın bin 496'sı maddi hasarlı, 546'sı ise ölümlü olarak gerçekleşirken, bu kazalarda ise 27 kişi öldü 915 kişi yaralandı

Karabük'te ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında hayatını kaybeden 32 kişinin, 20'si kaza yerinde öldü. Kaza sonrası sağlık kuruluşuna sevk edilenlerden kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde ölenler ise 12 kişi oldu. Zonguldak'ta meydana gelen kazalarda 25 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 23'ü ise sağlık kuruluşlarında, Bartın'da da 10 kişi olay yerinde 17 kişi ise sevk edildikleri sağlık kuruluşlarında hayatını kaybetti.