Karabük-Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARDOFF) Kulübü'nün katkıları ile 2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. ayak yarışları Karabük'te yapılacak.

Karabük'te 28-29 Eylül tarihlerinde yapılacak ve 2 gün sürecek olan 2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. yarışları Karabük Üniversitesi arkasında yer alan alanda gerçekleşecek. Yarışların ilk etabı 28 Eylül Cumartesi günü başlayacak. 28 Ekim Pazar günü sona erecek yarışlara Türkiye'nin dört bir yanından Off-Road tutkunları katılacak. 29 aracın katılacağı iki günlük yarışmada 7 etap olmak üzere toplam 98 kilometre mesafe kat edilecek. KARDOFF Kulübü Başkanı Ahmet Demir, dün itibariyle kayıtların kapandığını belirterek, "29 araçla start almayı hedefliyoruz. Yaklaşık organizasyonda 250 kişilik bir kapasitemiz olacak. Bunlarla beraber iyi bir organizasyon için elimizden gelenin en iyisini yapmak için mücadele edeceğiz. İyi bir ekip ve grubuz. Çalıştığımız kurumlar yıllardır bu işi yaptığımızdan bu organizasyonu düzenlememizde bizle beraber olduklarından dolayı çok iyi şeyler yapabilecek ekibe sahibiz. 2018 yılı organizasyonu içerisinde en iyi organizasyon ekibi ödülü alan bir kulübüz" dedi.

"Etap için 1 buçuk aydır çalışıyoruz"

Türkiye'de sadece Karabük Off-Road Kulübünün yapmış olduğu ikili kalkış modelinin yeniden bu yıl da uygulanacağını kaydeden Demir, "Organizasyonun kat sayısı 1.1 olduğu için ikili kalkışla birleştirerek etabı baştan aşağı yenileyerek görseli ve rekabeti öne çıkarmayı hedeflediğimiz bir etap yapmayı başardığımızı düşünüyoruz. 1 buçuk aydır çalışıyoruz etapta. Çok keyifli etap çıktığını testlerini yapınca gördük" diye konuştu.

"Yarışın toplam mesafesi 98 kilometredir"

Yarışma ile ilgili bilgi de veren Demir, şu ifadelere yer verdi:

"Yarışmada 28 Eylül Cumartesi günü 3 etap koşulacaktır ve bu etapların her biri 15.8 kilometredir. 29 Eylül Pazar günü ise adrenalin dolu 4 seyirci etabı koşulacaktır. Toplam 7 etap olacak olan yarışmanın her etabı 8.4 kilometreden oluşuyor. Bu etaplarda araçlar doğal ve yapay bol iniş çıkışlı engellerden geçerek yarışı bitirmeye çalışacaklardır. Yarışın toplam mesafesi 98 kilometredir."

Seyirci etabının yer alacağı Pazar günü ise yarışların TRT Spor kanalından canlı yayınlanacağını kaydeden Demir, başta Karabük Valiliği olmak üzere destek veren tüm kurum ve kuruluşlara da teşekkür etti.