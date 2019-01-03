2019'un ilk belediye meclis toplantısı gerçekleştirildi

Karabük Belediye Meclisi Ocak Ayı toplantısı Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin şehir dışında olmasından dolayı Karabük Belediyesi Kent Meydanı Nikah ve Konferans Salonu'nda Meclis Üyesi Celal Yörür başkanlığında yapıldı.

Gündem maddeleri görüşülmeden önce, bir yıl boyunca görev yapmak üzere denetim komisyonu üyeliği seçimi yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi'nden Ahmet Arslan, Bülent Toraman, Dursun Armağan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ise İzzet Çelik ve Ayfer Şahin denetim komisyonu üyeliğine seçildiler. Plan ve Bütçe Komisyonu ve İmar Komisyonu Raporu ile gündem harici konuların görüşüldüğü toplantıda bazı maddeler incelenmek üzere komisyonlara havale edildi. Karabük Belediye Meclisi Şubat Ayı toplantısı 6 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 17.00'de Karabük Belediyesi Kent Meydanı Nikah ve Konferans Salonu'nda toplanmak üzere sona erdi.