2021 yılının ilk eğitim tatbikatı Yenice'de başladı

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'nün ağaç kesme, boylama, standardizasyon, üretim, silvikültür uygulamaları konularında eğitim tatbikatlarının ilki Yenice Orman İşletme Müdürlüğü ile başladı.

Yenice Orman İşletme Müdürlüğünün Kızılkaya Orman İşletme Şefliğindeki yeni yılın ilk eğitim tatbikatı Covid-19 tedbirleri kapsamında iki grup halinde dönüşümlü iki gün olarak gerçekleşti. Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu'nun bizzat katılımlarıyla İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Mehmet Başkan ile Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Hüseyin Albayrak koordinesinde gerçekleşen eğitim tatbikatına Bölge Müdür Yardımcısı Orhan Şahin ve Mehmet Pınar, Yenice Orman İşletme Müdürü İlhan Albuz, İşletme Müdür Yardımcıları, Şefler ile Orman Muhafaza memurları katıldı. Birinci gruba İşletme ve Pazarlama Şube Müdürlüğü olarak damgada dikkat edilecek hususlar, ölçüm, sınıflandırma, boylama, standardizasyona ve işaretleme işlerinin görevli personel tarafından nasıl yapılacağı anlatıldı. Özellikle damganın bizzat orman işletme şefleri tarafından yapılması gerektiği belirtildi. Endüstriyel odun üretiminde üretilen tomruk miktarının artırılarak, birinci ve ikinci sınıf tomruk oranının da yükseltilmesi istendi. Kayın emvali üretiminde kesim ile satış arasındaki sürenin asgari seviyeye düşürülerek kayın ürünlerinin piyasaya taze sunulması ve kontrollü dikili ağaç ile rampa satışlarına önem verilmesinin gerektiği vurgulandı. Çalışanlar için iş sağlığı ve güvenliği konusunda her türlü tedbirin alınacağı belirtildi. Orman ürünlerinin kolay kayıt altına alınması amacıyla OGM tarafından başlanılan BARKOD uygulaması da tanıtıldı. İkinci grupta Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürlüğü ile ilgili olarak ormanı bir ağaç topluluğu olarak görmenin yanlış olduğu canlı ve cansız varlıkların karşılıklı etkileşimleri olduğu, yapılan hataların kısa sürede düzeltilmesinin mümkün olmadığını, ormanlara müdahale ederken planların gösterdiği amaç doğrultusunda ormancılık tekniğine uygun vaktinde yapılması gerektiğinin önemine vurgu yapıldı.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, Orman İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurlarına üretimin ormanlarda kesim değil ormanlara yapılan bakım çalışmaları neticesinde çıkan emvallerin ülke ekonomisine kazandırılması olduğunu belirtirken bu konuda gösterecekleri gayretler için teşekkür ederek sağlıklı, verimli ve kazasız bir üretim sezonu diledi.