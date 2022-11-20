2023 yılı Bütçesi 140 Milyon TL olarak onaylandı

İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında gerçekleşen Kasım ayı toplantısının son oturumunda, Karabük İl Özel İdaresi'nin 2023 yılı bütçesi 140 Milyon TL olarak oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda,Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Çetin tarafından 2023 yılı tahmini bütçesi okundu. Okunan bütçe sonrası İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen bütçeyi oylamaya sunarak meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

Bütçe görüşmelerinin sona erdiği 20 günlük maratonun ardından yoğun ve özverili çalışmalarından dolayı İl Genel Meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Sözen, “İl Özel İdaremiz, özveriyle hazırladığımız bütçelerle ve yaptığımız yatırımlarla birlikte kendi kendine yeten, üreten bir kurum haline geldi. 2023 yılı bütçemizi de köylerimizin her köşesine hizmet götürmek etkin, verimli ve tasarruf kurallarına riayet ederek kullanacağız. Bizim en büyük amacımız vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet sunabilmek ve köylerimizin yaşam standartlarını en üst seviyelere çıkarmaktır. İl Genel Meclis üyelerimiz ile birlikte uyum içerisinde vatandaş odaklı bir anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 2023 yılı mali bütçesinin ilimize bölgemize hayırlı olmasını diliyor, bizlere bu imkanları sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, Valimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.