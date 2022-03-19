210 promil alkollü sürücü otomobille takla attı

Karabük'te 210 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün otomobiliyle taklalar atması güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Karabük - Safranbolu karayolu şehit Ateşe Reşat Bulvarı yolu üzerinde meydana geldi. Semih Dereli idaresindeki 67 DS 985 plakalı otomobil, Safranbolu istikametine seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaldırıma çarparak takla attı. Bu sırada ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından ters dönen otomobilden çıkarılan Dereli, ihbar üzerine olay gelen 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, trafik ekipleri tarafından sürücüsüne alkol metre ile yapılan ölçümde 210 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazada otomobilin bagaj kısmından dışarı sarkan LPG tankındaki sızıntı olası bir faciaya neden olmadan AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından önlendi.

Kaza sonrası otomobil çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.