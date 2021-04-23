23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 101. Yılı Misak-ı Milli Meydanı'nda çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Programın açılış konuşmasını yapan Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, “Milli egemenliğimizin sembolü, kurtuluş mücadelemizin ve demokrasi tarihimizin en önemli kurumlarından olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yılında gururla kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm milletimize ve istikbalimizin yegane teminatı olan çocuklarımıza kutlu olsun. Tam 101 yıl önce bu aziz vatanı ve TBMM'yi bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu topraklar üzerinde milli mücadelede canlarını seve seve milletimizin geleceği için feda eden yüce şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize minnet ve şükran duygularımı sunuyorum” dedi.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı milletçe kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Milletimizin büyük bir kahramanlık örneği sergiledi Kurtuluş Savaşı'nı bizzat yürüten ve devletimizin kuruluşuna giden yolun en önemli yapıtaşlarından olan. Günümüzde dünya çocukları ile birlikte kutlamaya başlanan ve evrensel bir bayram haline gelen 23 Nisan'da, sevincimizi ve coşkumuzu dili, rengi, kültürü farklı ancak aydınlık yürekleriyle ışık ve neşe saçan dünya çocukları ile birlikte paylaşma imkanı bulmaktayız. Necip milletimizin büyük meclisine kavuştuğu, kahraman yüreklerin çocuk sevinciyle dolup taştığı 23 Nisan 1920, ‘Egemenlik Ulusundur' diyerek dünya liderlerine örnek olan Ulu Önder Atatürk'ün ülke bekasını çocuklara bıraktığı gündür. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızın bağımsızlığı, birlik ve bütünlüğü uğruna canlarını feda erden aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Milletimizin ve bugünü anlamlı kılan Türk ve dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında derece alan öğrencilere hediyelerinin verilmesi ile program sona erdi.

Programa Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Belediye Başkanı Elif Köse, 125. Jandarma Komando Eğitim Alayı Komutanı Alb. Hasan Başkök, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve STK temsilcileri katıldı.