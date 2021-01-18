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3 kayıp mürettebat için uçak ve helikopter havalandı

Bartın’ın İnkumu açıklarında dün kuru yük gemisinin batması ile kaybolan 3 mürettebatı arama çalışmalarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait bir uçak ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait bir helikopter de görevlendirildi.

Bartın'ın İnkumu açıklarında dün kuru yük gemisinin batması ile kaybolan 3 mürettebatı arama çalışmalarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir uçak ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir helikopter de görevlendirildi.


İnkumu açıklarında dün Palau bandıralı kuru yük gemisinin batmasının ardından 3 kayıp mürettebatı arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir uçak ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir helikopter de katıldı. Akşam saatlerinde fırtına ve kar yağışının etkisini azaltması ile uçak ve helikopter geminin battığı bölgede havadan arama ve kurtarma çalışmalarına destek verdi.

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