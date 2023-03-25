3 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

Karabük’te 3 kişinin yaralandığı trafik kazası araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Karabük'te 3 kişinin yaralandığı trafik kazası araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kıranköy semtinden Tarihi Çarşı istikametine seyir halindeki Y.K. yönetimindeki 07 AKK 22 plakalı Dacia Duster marka cip, karşı istikametten gelen A.Y. idaresindeki Mercedes Vito tipi panelvan ile Kaya Erdem Caddesi'nde çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte panelvan tipi araçta bulunan C.A. yaralandı. Kaza anı ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntüde, Dacia marka aracın şeridi ihlal ederek panelvan tipi araca çarptığı anlar yer alıyor.