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3 metre derinliğindeki kuyuya düşen danayı itfaiye ekipleri kurtardı

Karabük’te yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyuya düşen danayı itfaiye ekipleri kurtardı.

Karabük'te yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyuya düşen danayı itfaiye ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgiye göre olay Merkeze bağlı Ödemiş Köyü mevkisinde meydana geldi. Muzaffer Yaşar'a ait dana 3 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Hayvanını arayan Yaşar, ses duyması üzerine baktığı kuyuda danasının olduğunu fark etti. Kendi imkanları ile danayı çıkartamayan Yaşar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.


Karabük Belediyesi'ne ait ekipler, düşme sonucu ayakta durmakta zorlanan danayı belinden bağladıkları halatla bulunduğu yerden çıkartarak sahibine teslim etti.

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