300 kişilik işçi alımına 3 bin 711 başvuru

Karabük'te, Toplum Yararına Program kapsamında, 6 ay süreyle istihdam edilecek 300 kişilik işçi alımı için 3 bin 711 kişi başvuruda bulundu. Adayların çoğunu oluşturan kadınlar, Noter huzurunda çekilen kurada isimlerinin okunmasını salonda merakla bekledi.

Karabük'te İŞKUR İl Müdürlüğünce Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 6 ay süreyle istihdam edilecek 300 kişilik ilana 18-22 Mart tarihleri arasında toplam 3 bin 711 kişi başvurdu. Başvuru yapanlar için bugün Karabük Belediyesi Nikah salonunda noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Orman İşletme, Özel İdare, Gençlik ve Spor, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il müdürlüklerinde, müftülükte, belediyelerde, kaymakamlıklarda ve Karabük Üniversitesi'nde çalışacak geçici işte çalışmak isteyen 3 bin 711 adaydan çoğunun kadınların oluşturması dikkat çekti. Noter huzurunda kurada adı okunanlar, büyük sevinç yaşadı.