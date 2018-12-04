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35 kilo eroinle yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi

Karabük’ün Yenice ilçesinde, cipinin LPG tankının içinde 35 kilo 700 gram kilo eroin ele geçirilen İ.

Karabük'ün Yenice ilçesinde, cipinin LPG tankının içinde 35 kilo 700 gram kilo eroin ele geçirilen İ.A., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.


Mersin ve Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik timleri İstanbul'a uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı yönünde aldığı istihbari çalışma sonrası 16 NDN 33 plakalı cipi takip aldı. Ekiplerin takibe aldığı cip Yenice'de durduruldu. Narkotik köpeği 'Şila'nın da yardımı ile araçta arama yapan ekipler LPG tankı içerisine gizlenmiş 70 pakette 35 kilo 700 gram ağırlığında eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan araç sürücüsü İ.A., emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Elleriyle yüzünü kapatmaya çalışan İ.A. daha sonra Yenice Adliyesi'ne sevk edildi.

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