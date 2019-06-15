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4-6 yaş SYM ana sınıfı öğrencilerinden yıl sonu etkinliği

Karabük Belediyesi Şirinevler Sosyal Yaşam Merkezi 4-6 yaş ana sınıfı öğrencileri tarafından yıl sonu etkinliği düzenlendi.


Karabük Kent Meydanı Nikah ve Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Karabük Halk Eğitim Müdürü Dursun Yeşiloğlu, Türk Diyanet Vakıf-Sen Karabük Şube Başkanı Abdülkerim Sevgilioğlu, Türk Kızılayı Karabük Şube Başkanı Özcan Büyükgenç, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.


Şirinevler Sosyal Yaşam Merkezi 4-6 yaş ana sınıfı öğrencilerinin yıl sonu etkinliklerinde okudukları Kuran-ı Kerim, Hadis-i Şerif, ilahi, şiirler ve İstiklal Marşı büyük beğeni toplarken yapılan etkinlikten dolayı çok mutlu olduklarını belirten anneler ise ana sınıfı öğretmenlerine teşekkür ettiler.


Minik öğrencilerin katılımcılara çiçek takdim etmesiyle etkinlik sona erdi.

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