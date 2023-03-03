40 metrelik bakır kabloyu çalan hırsız yakalandı

Karabük'te yapımı devam eden ve açılışına gün sayan karayolunun aydınlatması için döşenen bakır kabloyu çalan hırsız polis ekiplerinin hummalı çalışmalarıyla yakalandı.

Olay, 30 Ocak'ta meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerindeki aydınlatma için döşenen 40 metrelik elektrik için kullanılan bakır kablolarının çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince çalışma başlatıldı. Olay yeri ve çevresinden alınan güvenlik kameralarında kabloları çalan şüphelinin F.K. isimli şahsın olduğu tespit edildi.

Şüpheli şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.