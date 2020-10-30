4.Safran Festivali gerçekleşi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 4.Safran Festivali kapsamında ‘safran hasadı' etkinliği düzenlendi.

Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve en iyi korunan 20 kent arasında bulunan Safranbolu'da 4. Safran Festivali yapıldı.

Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde İsmail Yılmaz'a ait 20 dönümlük safran üretim çiftliğinde yapılan safra hasadı etkinliğinde, pandemi şartlarına uygun olarak tarlaya girenler hem fotoğraf çektirdi hem de safran hasadı yaptı. Safran tarlasına giren vatandaşlar, ellerine sepetleri alarak hasat yapıp, bol bol fotoğraf çekip sosyal medyada paylaştı. Son yıllarda yeni akım haline gelen safran tarlaları yerli ve yabancı binlerce kişiyi çekerken, ilçenin turizmine de önemli katkı sunmaya başladı.

Safranbolu'yu Safranbolu yapan değerlerden birinin Safran olduğunu belirten belirten Vali Fuat Gürel, “Ben buraya geçen sene geldiğimde 30 dönüm arazi 20 kiloya yakın safran elde ediyoruz demişlerdi. Safranbolu'da 7 köyde 20 çiftçimiz bunu 40 dekar alanda yetiştirilmektedir. Bu sene inşallah 24 kiloya yakın safran elde edilmesi bekleniyor” dedi.

Artık hasatların ve dikimlerin de bir turizm çeşidi olmaya başladığını ifade eden Gürel, “Dünyanın her yerinde eko turizm adı altında değişik faaliyetler yürütülmekte. Safranbolu'muzda da bu 4.sü yapılmakta. Son yıllarda da önemini bir kat daha artırarak böyle etkinliklerle buraya gelen misafir sayısını arttırma faaliyetidir bu. Diğer taraftan misafirlerin sayısı arttıkça, ürünün ismi duyuldukça da bu ürüne olan ilgi de artmakta. Ekim alanı 20 dekarlarddan inşallah önümüzdeki yıllarda 100 dekara çıkacaktır. Nihayetinde safran ürününün sayısı çok çok değil ama turizme katkısını düşündüğümüzde çok daha büyük sayıların ön plana çıkacağını ümit etmekte fayda var. Çünkü bu iş böyle tanıtımlarla, insanları buraya çekmekle alakalı bir husus. Büyük şehirlerde insanlar çocuklarını götüreceği, doğa ile baş başa olabilecekleri yerler arıyorlar. İşte bu alanlar milyonlarca insanın geleceği yerler” şeklinde konuştu.

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar safranın önemini anlatan birer konuşma yaptı.

Safran Üretici İsmail Yılmaz tarafından katılımcılara Safranla ilgili bilgiler aktarıldıktan Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük AK Parti Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı İş Adamı Şefik Dizdar, kaynatılan safran lokumuna safran suyu döktü. Protokol üyeleri daha sonra safran tarlasına geçerek burada hasat yaptı.