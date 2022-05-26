5 bin 500 yıllık Hadrianaupolis'te Roma Kalesi olduğu düşünülen alanda sur kazıları yapılacak

Dr. Ersin Çelikbaş, M.Ö. 1'inci yüzyılda kurulduğu ve M.S. 8'inci yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen Hadrianoupolis Antik Kenti'nde Roma Kalesi olduğu düşünülen alanda sur kazılarına başlayacaklarını söyledi.

"Karadeniz'in Zeugması" olarak adlandırılan Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki 5 bin 500 yıllık Hadrianaupolis Antik Kenti'nde 2022 yılı kazı çalışmaları başladı. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Roma süvarilerinin yüzlerini korumak için kullandığı 1800 yıllık demir maske ve çeşitli eserlerin bulunduğu kare planlı yapı bölgesinin yanındaki Roma Kalesi olduğunun düşünüldüğü alanda sur kazıları da yapılacak.

2003'te başlatılan kazı çalışmalarına başlanılan antik kentte at, boğa, fil, panter, geyik, tavus kuşu gibi birçok hayvanın tasvir edildiği mozaikler ve 12 kilometrekare alanı içine alan bölgede de iki hamam, iki kilise yapısı, bir savunma yapısı, kaya mezarları, tiyatro, bir kemerli ve kubbeli yapı, anıtsal kültik niş, sur, villa, diğer anıtsal binalar ile bazı kült alanları gibi 14 dağınık kamu ve diğer tür yapılar yer alıyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Hadrianaupolis Antik Kenti'nin kocaman bir şehir olduğunu, ve bunları yavaşa yavaş gün yüzüne çıkartıldığını belirterek, “Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Tarih Kurumundan aldığı destekle kazı çalışmaları 12 aya çıkartıldı. Burada 12 ay kazı yapılacak duruma getirildi. Belki kışın restorasyon ile ilgili çalışmalar yapılıyor ama yazın bir fiil kazılar devam ediyor. Bu manada işimiz hızlı gidiyor. Kazı yapmak meşakkatli ve çok ince bir işçiliği var” dedi.

Antik kenti ören yeri haline getirmeyi ve turizme kazandırmayı istediklerini ifade eden Gürel, “Geldiğimizden beri söylediğimiz bu ama pandemi önümüzü kapattı. 2 yıl gibi kayıp bir yılımız var. İnşallah bu süreçte çalışmalarımızı hızlandırdık” diye konuştu.

“Roma kalesi olduğunu düşündüğümüz alanda sur kazısına başlayacağız”

2021yılı itibariyle 12 ay boyunca çalışan bir kazı statüsü kazandığını aktaran Dr. Ersin Çelikbaş ise şunları söyledi: “Biz 2022 yılında da 12 ay olarak kazı çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Bu sene kazılarımıza 45 kişilik bir ekiple devam edeceğiz. Roma kalesi olduğunu düşündüğümüz alanda sur kazısına başlayacağız. İçerisindeki birimlerine kazısına devam edeceğiz. Bunun yanında da mimari restorasyon çalışmalarımız da devam ediyor. Bunlarla birlikte kazısı tamamlanmış ve ortaya çıkarılmış yapılarında koruma çatı projelerini tek tek tamamlıyoruz.”

Roma villasının projesinin ihale edildiğini ve yakın zaman içerisinde hayata geçirileceğini kaydeden Çelikbaş, “Hadrianoupolis'te turizm hareketliliği başladı. Son birkaç gündür misafirlerimiz geliyor. Bu bir başlangıç. Hadrianoupolis şuanda henüz tam anlamıyla ziyarete açılmada ama birim birim bu çalışmaları tamamladıktan sonra kentin genelini ziyarete açacağız. O zamanlar gerçekten turizm hareketliliğine şahit olacaksınız” ifadelerine yer verdi.