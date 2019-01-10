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5. kattan düşerek hayatını kaybetti

Karabük’te 5.

Karabük'te 5. katta oturduğu evinin balkonundan düşen işçi hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre olay, merkeze bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Simge Sokak'ta meydana geldi. KARDEMİR'de Ray Profil Haddesi'nde işçi olduğu öğrenilen ve bir süredir psikolojik sorunları bulunan 30 yaşındaki Şükrü Kasapoğlu yalnız yaşadığı evinin balkonundan beton zemine düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.



Polis geçtiğimiz yıl Haziran ayında evlenen KARDEMİR işçisi Kasapoğlu'nun intihar mı ya da dengesini kaybederek mi düştüğü noktasında geniş çaplı soruşturma başlattı.

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