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56 saatlik sokağa çıkma yasağı Karabük'te başladı

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 56 saat boyunca hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı Karabük’te başladı.

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 56 saat boyunca hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı Karabük'te başladı.


Polis ekipleri tarafından kentin farklı noktaları bariyerleri kapatılırken araçlar durdurularak izin belgesi sorgulaması yapılıyor. 81 ilde aynı anda başlayan 56 saatlik sokağa çıkma yasağı 7 Aralık Pazartesi sabah 05.00'te sona erecek.

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